Бой Корешкова и Дэйли 13 мая в Bellator отменен

Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков сообщил о срыве боя с Полом Дэйли, который был запланирован 13 мая на турнире в Лондоне.

«К сожалению, уже во второй раз мой бой против срывается! Первый раз всему виной был коронавирус, сейчас Великобритания перестала выдавать визы гражданам России.

Желаю удачи тебе, Пол. Bellator найдет замену и ты проведешь свой бой, и, надеюсь, не последний!» – написал Корешков в соцсетях.

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