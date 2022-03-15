Сергей Харитонов: «Идеальные правила для меня на бой с Емельяненко - это выйти в клетку без рефери на голых кулаках. Выйдет только один»

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Российский тяжеловес Сергей Харитонов назвал условия для проведения боя с Александром Емельяненко.

«Емельяненко? С алкашом можно реванш. Можно говорить о реванше, если кто-то захочет этот реванш организовать. Все только говорят. Выйдите со мной на связь и решите вопрос. Не будет проблем. Сделаем этот бой.

Идеальные правила для меня на бой с Емельяненко — это выйти в клетку без рефери на голых кулаках. Хотя бы чтобы дали 20 минут боя без раундов, без остановки, без гонга. Хочется такой поединок, чтобы пока кто-нибудь из нас не остался лежать. Такое мое личное желание. Может быть, это и диковато, но я думаю, что этот поединок будет смотреть очень много народу.

Я не безжалостный. После его высказываний, после его поведения, после его отношения к брату... Вы все знаете, не буду повторяться. Если бы кто-то организовал такой формат поединка, это был бы лучший формат поединка для меня. Выйдет из клетки только один», – сказал Харитонов.

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