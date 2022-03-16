Глава Hardcore FC предложил Харитонову и Емельяненко организовать бой

Теги Александр Емельяненко MMA Сергей Харитонов тяжелый вес (MMA) Hardcore FC Анатолий Сульянов Бокс/MMA/UFC

Глава Hardcore Fighting Анатолий Сульянов предложил Александру Емельяненко и Сергею Харитонову провести бой в его лиге.

«Что хочу сказать, парни. Вы оба профессионалы, и я считаю, что ваше противостояние должно перейти со страниц «Инстаграма» в октагон. Именно в октагон «Хардкора».

Регламент боя — 20 минут, голые кулаки, победа возможна только нокаутом или отказом от продолжения боя от одного из оппонентов. Уверен, такое противостояние посмотрит вся страна.

Жду ваш ответ, парни», – написал Сульянов.

Сергей Харитонов: «Идеальные правила для меня на бой с Емельяненко - это выйти в клетку без рефери на голых кулаках. Выйдет только один»

Емельяненко – Харитонову: «Петушок рыжий, не кукарекай. Скоро и до тебя дело дойдет»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные