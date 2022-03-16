Глава Hardcore FC предложил Харитонову и Емельяненко организовать бой

Глава Hardcore Fighting Анатолий Сульянов предложил и Сергею Харитонову провести бой в его лиге.

«Что хочу сказать, парни. Вы оба профессионалы, и я считаю, что ваше противостояние должно перейти со страниц «Инстаграма» в октагон. Именно в октагон .

Регламент боя — 20 минут, голые кулаки, победа возможна только нокаутом или отказом от продолжения боя от одного из оппонентов. Уверен, такое противостояние посмотрит вся страна.

Жду ваш ответ, парни», – написал Сульянов.

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