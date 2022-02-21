Исмаилов про реванш с Емельяненко: «Если брат старший разрешит»

Российский средневес ответил на вопрос о реванше с .

«Второй бой с Емельяненко по правилам бокса? Я мог бы себе это представить, почему нет? Но когда я дрался с Емельяненко, он был на серии из побед, была только ничья с чемпионом ACA Тони Джонсоном. Александр был на хорошем ходу, поэтому это был интересный бой для меня.

Если я сейчас выиграю Дуродолу, все скажут — побил мешка. То же самое было с Емельяненко. Хотя Александр был на хорошем ходу.

Если мне брат разрешит старший, я снова подерусь с Емельяненко», – сказал Исмаилов.

Исмаилов – об участии в поп-ММА: «За 100 миллионов я подумаю. В голые кулаки и за 200 миллионов не пойду»

Исмаилов – о поединке с Дуродолой: «С ним в ринге будет боксер с нестандартной техникой. Пусть ждет прохода в ноги»