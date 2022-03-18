Аспиналл – о бое с Волковым: «Я был удивлен и не удивлен, что мне предложили этот поединок»

Рейтинговый тяжеловес UFC Том Аспиналл рассказал о реакции, когда узнал, что промоушен предлагает ему бой с топовым бойцом дивизиона .

Спортсмен утверждает, что не в его пользу говорит лишь отсутствие опыта, а разницы в мастерстве между ним и лидерами рейтинга он не видит.

«Я был удивлен, но в то же время и не удивлен, что мне предложили бой с Волковым. Я думаю, что это хороший шаг со стороны UFC. Мне кажется, это очень хорошо сработает.

Разница между мной и бойцами топ-уровня заключается лишь в опыте. Я не считаю, что речь идет об уровне навыков, силе или скорости», – признался англичанин.

Том Аспиналл: «Готовился специально под Волкова. Он лучший соперник из тех, с кем я дрался»

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