Аспиналл – о бое с Волковым: «Я был удивлен и не удивлен, что мне предложили этот поединок»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Александр Волков Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый тяжеловес UFC Том Аспиналл рассказал о реакции, когда узнал, что промоушен предлагает ему бой с топовым бойцом дивизиона Александром Волковым.

Спортсмен утверждает, что не в его пользу говорит лишь отсутствие опыта, а разницы в мастерстве между ним и лидерами рейтинга он не видит.

«Я был удивлен, но в то же время и не удивлен, что мне предложили бой с Волковым. Я думаю, что это хороший шаг со стороны UFC. Мне кажется, это очень хорошо сработает.

Разница между мной и бойцами топ-уровня заключается лишь в опыте. Я не считаю, что речь идет об уровне навыков, силе или скорости», – признался англичанин.

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