Исраэль Адесанья похвалил Александра Волкова: «Он знает, как использовать размах рук»

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался о топовом тяжеловесе Александре Волкове, которому 19 марта предстоит поединок против Тома Аспиналла.
Новозеландец заявил, что сильнейшей стороной россиянина – ударная техника.
«Мне нравится, что Волков знает, как использовать свой размах рук. Судя по недавним выступлениям, его работа ногами не была какой-то необычной.
Но мне нравится, что он знает, как использовать свою длину руку. Его джеб, хорошие удары ногами для большого парня и все такое прочее.», – сказал Адесанья.
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