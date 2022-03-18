Исраэль Адесанья похвалил Александра Волкова: «Он знает, как использовать размах рук»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Александр Волков Исраэль Адесанья Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался о топовом тяжеловесе Александре Волкове, которому 19 марта предстоит поединок против Тома Аспиналла.

Новозеландец заявил, что сильнейшей стороной россиянина – ударная техника.

«Мне нравится, что Волков знает, как использовать свой размах рук. Судя по недавним выступлениям, его работа ногами не была какой-то необычной.

Но мне нравится, что он знает, как использовать свою длину руку. Его джеб, хорошие удары ногами для большого парня и все такое прочее.», – сказал Адесанья.

Аспиналл – о бое с Волковым: «Я был удивлен и не удивлен, что мне предложили этот поединок»

Взвешивание UFC Fight Night 204: Волков оказался тяжелее Аспиналла

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