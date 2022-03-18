Взвешивание UFC Fight Night 204: Волков оказался тяжелее Аспиналла

В Лондоне (Великобритания) состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира UFC Fight Night 204, который состоится вечером 19 марта.

В главном событии вечера состоится поединок в тяжелом дивизионе между Александром Волковым и Томом Аспиналлом.

Результаты взвешивания:

(114,75 кг) vs Том Аспинэлл (114,3 кг);

Арнольд Аллен (66,22 кг) vs (65,77 кг);

Пэдди Пимблетт (70,3 кг) vs Казула Варгас (70,3 кг);

Гуннар Нельсон (77,56 кг) vs Такаши Сато (77,11 кг);

Молли МакКэн (56,69 кг) vs Луана Каролина (56,69 кг);

Джай Герберт (70,3 кг) vs Илия Топурия (70,76 кг).

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