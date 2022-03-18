Александр Волков: «Мы с Аспиналлом оба молоды, просто у меня больше опыта»

Топовый тяжеловес UFC Александр Волков рассказал, в чем видит свое преимущество перед англичанином Томом Аспиналлом, с которым россиянин подерется 19 марта в Лондоне на UFC Fight Night 204.

«Я не настолько стар. У меня есть преимущество и это мой опыт, но я не назвал бы Тома более молодым бойцом. Наша разница в возрасте не такая уж и большая.

Мы оба молоды, просто у меня больше опыта. Я думаю, что опыт является главным моим преимуществом в этом бою и я собираюсь им воспользоваться», – заявил Волков.

Исраэль Адесанья похвалил Александра Волкова: «Он знает, как использовать размах рук»

Аспиналл – о бое с Волковым: «Я был удивлен и не удивлен, что мне предложили этот поединок»