UFC Fight Night 204: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Вечером 19 марта в Лондоне (Великобритания) состоится турнир UFC Fight Night 204, в рамках которого состоится поединок в тяжелом весе между и Томом Аспиналлом.

Где смотреть и во сколько UFC Fight Night 204?

Начало турнира в 20:00 по Москве, главный кард стартует в 23:00. Трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Кард UFC Fight Night 204

Помимо поединка Волков – Аспиналл, в мейнкарде встретятся Арнолд Аллен и , и Родриго Варгас, а также Гуннар Нельсон и Такаши Сато.

Онлайн-трансляция турнира

Sports.ru проведет прямую онлайн-трансляцию турнира.