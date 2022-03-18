UFC Fight Night 204: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги UFC Александр Волков Гуннар Нельсон Дэн Хукер Пэдди Пимблетт Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Вечером 19 марта в Лондоне (Великобритания) состоится турнир UFC Fight Night 204, в рамках которого состоится поединок в тяжелом весе между Александром Волковым и Томом Аспиналлом.

Где смотреть и во сколько UFC Fight Night 204?

Начало турнира в 20:00 по Москве, главный кард стартует в 23:00. Трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Кард UFC Fight Night 204

Помимо поединка Волков – Аспиналл, в мейнкарде встретятся Арнолд Аллен и Дэн Хукер, Пэдди Пимблетт и Родриго Варгас, а также Гуннар Нельсон и Такаши Сато.

Онлайн-трансляция турнира

Sports.ru проведет прямую онлайн-трансляцию турнира.

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