UFC Fight Night 204: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Вечером 19 марта в Лондоне (Великобритания) состоится турнир UFC Fight Night 204, в рамках которого состоится поединок в тяжелом весе между Александром Волковым и Томом Аспиналлом.
Где смотреть и во сколько UFC Fight Night 204?
Начало турнира в 20:00 по Москве, главный кард стартует в 23:00. Трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».
Кард UFC Fight Night 204
Помимо поединка Волков – Аспиналл, в мейнкарде встретятся Арнолд Аллен и Дэн Хукер, Пэдди Пимблетт и Родриго Варгас, а также Гуннар Нельсон и Такаши Сато.
Онлайн-трансляция турнира
Sports.ru проведет прямую онлайн-трансляцию турнира.