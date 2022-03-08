Ислам Махачев: «Я хочу подняться в весе, хочу два пояса»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) легкий вес (MMA) Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Российский легковес UFC Ислам Махачев рассказал о желании подняться в полусредний дивизион.

«Хотел бы подраться в ноябре в Абу-Даби. Заберу пояс в легком весе, защищу его 3-5 раз и поднимусь в полусредний.

Я смотрел бой Хорхе Масвидаля и Колби Ковингтона из первого ряда. Честно, я реально верю, что могу побить их двоих за один вечер. Я не был впечатлен этим боем.

У Колби есть только борьба, в борьбе я легко побью его. Ударка его очень медленная. А Масвидаль просто старый. Пару боев он проведет и закончит. Я хочу подняться в весе, хочу два пояса», – сказал Махачев.

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