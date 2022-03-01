Команда Волкова о турнире UFC в Лондоне: «Все будет зависеть от новых санкций»

Менеджер тяжеловеса UFC Александра Волкова Иван Банников прокомментировал информацию, что у бойца могут возникнуть проблемы с въездом на территорию Великобритании, где 19 марта Волков должен подраться с Томом Аспиналлом.
«Виза выдана. Все будет зависеть от любых новых санкций. Но в данный момент это все неважно, все наши мысли о людях в Украине. Наши мысли и молитвы с ними», – сказал Банников.
Ранее МИД Великобритании аннулировал визы сборной Беларуси по баскетболу и сообщил, что не допустит на территорию команды «национальных стран, замешанных во вторжении на Украину».
Бой Волкова и Аспиналла должен возглавить UFC Fight Night 204.
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