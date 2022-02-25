Магомед Исмаилов: «Емельяненко будто не реагирует на удары, будто их уже не видит»

Российский боец прокомментировал победу над Джеффом Монсоном в бою на голых кулаках.

«Александр? Не увидел, чтобы он подошел к этому бою ответственно. По всей видимости, он сам думал, что один раз стукнет Монсона, и тот упадет. А Монсон отпор дал.

Думаю, в последний раз Емельяненко основательно готовился к противостоянию со мной. А сейчас, как я вижу, он не тренируется, не делает спарринги — у него нет спарринг-партнеров. А это такой спорт, что кем нужен хороший.

Здоровье-то у него лошадиное. Знаете, бывает, когда у человека лошадиное здоровье, а он не знает, как его убить. Но Саше я желаю всего самого наилучшего в любом случае. Какой бы ни была эта победа.

Но представьте, если бы против него вышел не Монсон, а кто-то моложе, активнее. Саша будто не реагирует на удары, будто их уже не видит. Не знаю... Выиграл и хорошо.

Саша тоже возрастной боец. И жизнь у него была бурная — такая, что к его возрасту можно еще годы прибавить», – сказал Емельяненко.

Что это было?! 😳 Александр Емельяненко избил Джеффа Монсона в кровавом поединке на голых кулаках в Hardcore

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