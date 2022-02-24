Монсон про поражение Емельяненко: «Разочарован, но я сделал все, что мог»

Американский ветеран ММА Джефф Монсон прокомментировал поражение от в бою на голых кулаках.

«Я очень сильно тренировался. Спасибо за поддержку, Россия. Сегодня Александр был лучше меня. Он дрался хорошо. Я разочарован, но я сделал все, что мог», – сказал Монсон.

В рамках турнира «Россия против США» Монсон проиграл Емельяненко единогласным решением судей.

Что это было?! 😳 Александр Емельяненко избил Джеффа Монсона в кровавом поединке на голых кулаках в Hardcore

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