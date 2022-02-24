Монсон про поражение Емельяненко: «Разочарован, но я сделал все, что мог»

Теги Александр Емельяненко MMA Джефф Монсон тяжелый вес (MMA) Hardcore FC Емельяненко - Монсон Бокс/MMA/UFC

Американский ветеран ММА Джефф Монсон прокомментировал поражение от Александра Емельяненко в бою на голых кулаках.

«Я очень сильно тренировался. Спасибо за поддержку, Россия. Сегодня Александр был лучше меня. Он дрался хорошо. Я разочарован, но я сделал все, что мог», – сказал Монсон.

В рамках турнира Hardcore FC «Россия против США» Монсон проиграл Емельяненко единогласным решением судей.

Что это было?! 😳 Александр Емельяненко избил Джеффа Монсона в кровавом поединке на голых кулаках в Hardcore

Александр Емельяненко: «Были пожелания – устроить бой с Нганну»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные