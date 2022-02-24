Камил Гаджиев: «Это была борьба фармы Монсона и алкоголизма Емельяненко»

Российский промоутер поделился впечатлениями от боя на кулачных боях между Александром Емельяненко и Джеффом Монсоном.

«За Саню я рад – легкие деньги. Рад, что он может, особо не напрягаясь, зарабатывать. Это была борьба фармы Джеффа Монсона и алкоголизма Сани, и пока алкоголизм побеждает.

Джефф держался, а чего вы хотите от Саши? Только в бою с Кокляевым Саня последний раз показал какую-то ударную мощь.

Было бы плохо, если бы он вышел и с двух ударов убрал Монсона, или наоборот. Сейчас Саня не в лучшей форме. Он выиграл первый раунд, потом два ничейных раунда, и он дотянул до решения», – сказал Гаджиев.

В рамках турнира «Россия против США» Монсон проиграл Емельяненко единогласным решением судей.

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