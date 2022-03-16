Дэйна Уайт: «Конор, возможно, вернется в октагон в начале осени»

Теги UFC Дэйна Уайт MMA легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт назвал сроки возвращения экс-чемпиона двух дивизионов Конора Макгрегора.

«Мы рассчитываем на раннюю осень, если все пойдет правильно.

Если его нога заживет правильно, и он получит разрешение начать тренироваться, то, возможно, вернется в октагон в начале осени», – сказал Уайт.

Макгрегор не дрался с июля 2021-го, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде из-за сломанной ноги.

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