Гегард Мусаси: «Позвольте мне подраться с Немковым за пояс в полутяжелом весе»

Чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси сообщил, что хочет подняться в весе.

«Хочу подняться в тяжелый вес. Если я выиграю пояс в полутяжелом весе, будет неплохо подраться за титул в тяжелом.

Но пока это мечты. Для начала позвольте мне подраться с за пояс в полутяжелом весе. Мой менеджер думает, что этот бой может состояться в конце годы.

Я сделаю первый шаг к тому, чего никто другой еще не делал», – сказал Мусаси.

В конце февраля Мусаси нокаутировал Остина Вандерфорда в первом раунде.

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