Гегард Мусаси: «Я бы надрал задницу Адесанье»

Чемпион Bellator в среднем весе оценил свои шансы в бою с чемпионом UFC Исраэлем Адесаньей.

«Я бы надрал ему задницу. Адесанья и Роберт Уиттакер дерутся в стойке, их стиль идеален для меня. Почему болельщики считают, что я бы проиграл? Лохи, никакого уважения.

Я не говорю о прошлогоднем Мусаси, я не говорю о Мусаси пятилетней давности. Я говорю о Мусаси, которого вы видели в выходные. Это были 85 секунд.

Разве я не говорил, что побью его? Я стану лучшим средневесом. Чего еще они хотят? С этого момента я буду всех финишировать, каждого. Они мне не ровня, никто из них», – сказал Мусаси.

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