Гилберт Бернс: «Я прикончу Чимаева во втором или третьем раунде»

Топовый бразильский полусредневес Гилберт Бернс дал прогноз на поединок против , который должен состояться в ночь на 10 апреля в рамках турнира 274.

«Он очень хорош, но я думаю, у него еще не было соперников моего калибра. Идеальный сценарий – я выхожу, и отправляю этого парня в нокаут.

Я не верю, что этот бой дойдет до решения. Не знаю, будет это сабмишн, или нокаут, но я прикончу его во втором или третьем раунде», – предположил Бернс.

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