Шон О’Мэлли дал прогноз на бой Чендлера и Фергюсона: «Майкл нокаутирует Тони»

Теги UFC легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Тони Фергюсон Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли прокомментировал грядущий поединок в легком дивизионе между Майклом Чендлером и Тони Фергюсоном.

По мнению Шона, победу в поединке одержит Чендлер. При этом О’Мэлли отдал должное стойкости Тони.

«Я бы сделал ранний прогноз в пользу Чендлера. Думаю, он нокаутирует Фергюсона. Вот как я это вижу.

Я не знаю почему склоняюсь к такому мнению, но я считаю, что Майкл нокаутирует Тони. Фергюсон – крутой парень. Он никогда не сдается», – сказал спортсмен.

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