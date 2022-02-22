Юрайя Фэйбер: «Стерлингу нужно делать что-то иначе в реванше с Яном»

Ветеран ММА Юрайя Фэйбер поделился ожиданиями от реванша чемпиона UFC в легчайшем весе и временного чемпиона .

«Стерлинг должен был научиться чему-нибудь на прошлом поединке. Чем больше длился бой, тем больше он терял инициативу, а Ян не снимал ногу с педали.

Алджо тоже не сбавлял темп, но я считаю, что первый бой показал, что Ян лучше как боец. Алджо нужно делать что-то иначе.

Петр заборол Стерлинга — его борьба понемногу становится лучше. Так что я думал, Алджамейн попытается использовать преимущество своего неуклюжего стиля в стойке и, может быть, подгадает моменты для нескольких тейкдаунов. На мой взгляд, Ян — явный фаворит», – сказал Фэйбер.

Реванш Стерлинга и Яна состоится 9 апреля на UFC 273.

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