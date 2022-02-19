Адесанья раскритиковал Абдель-Азиза: «Если ты называешь меня африканским братом, то почему видишь только знаки доллара?»

Чемпион UFC в среднем весе резко отреагировал на заявление менеджера Камару Усмана Али Абдель-Азиза.

Ранее промоутер заявил, что Усман готов подраться с Адесаньей, если UFC заплатит нигерийцам 100 миллионов долларов.

«То, как [Абдельазиз] это сделал, было просто отвратительно. И, как я уже сказал, я с Камару определенно чувствую то же самое. В чем смысл?

Дети будут смотреть на нас через несколько поколений и говорить: «Эти парни из Нигерии, они подрались».

Али всегда подходит ко мне и говорит: «Мой брат, африканский брат!». Так, если ты считаешь меня братом, почему ты сейчас пытаешься быть эгоистом и видишь только знаки доллара?» – сказал Адесанья.

Али Абдель-Азиз: «Если Усману и Адесанье достаточно заплатят, то они подерутся друг с другом на парковке»

Адесанья про зарплаты в UFC: «Бойцам нужно платить достаточно, чтобы они могли кормить семью и не иметь при этом второй работы»