Абдель-Азиз про нежелание Канело драться с Усманом: «Тебе не следует называть себя бойцом»

Менеджер Али Абдель-Азиз прокомментировал нежелание абсолютного чемпиона мира по боксу в суперсреднем весе Сауля Альвареса драться с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.

«Камару не вызвал Джейка или Логана Пола, никого из этих парней. Это достойно уважения, потому что он вызвал этого труса Сауля Альвареса.

Честно говоря, все эти боксеры немного трусливые, поскольку не дерутся в ММА и на улицах. Они хотят драться только на боксерском ринге, по их правилам.

Если ты не желаешь идти в наш спорт — в UFC и ММА в целом — тебе не следует называть себя бойцом. Тогда ты спортсмен.

Канело, если хочешь биться, то Камару устроит тебе битву», – сказал Абдель-Азиз.

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