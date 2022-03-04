Камару Усман: «В сентябре, в день независимости Мексики, я остановлю Канело»

Лидер рейтинга P4P UFC Камару Усман вновь заявил о желании подраться с абсолютным чемпионом мира по боксу .

Нигериец сказал, что хочет провести поединок по правилам бокса в сентябре 2022 года.

«В 2022 году я шокирую мир. Июль, Международная неделя боев, я буду драться с Леоном Эдвардсом.

Дай Бог, я пройду Леона, а после этого проведу бой в сентябре, в день независимости Мексики и остановлю Сауля Альвареса.

Безусловно, у меня нет сомнений, что выиграю этот бой», – сказал Камару.

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