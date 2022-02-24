Даррен Тилл: «Уверен, Чимаев станет чемпионом, потому что он феноменальный спортсмен»

Британский средневес UFC Даррен Тилл рассказал о тренировках с шведским бойцом Хамзатом Чимаевым.

«Мне незачем доказывать, что я круче Чимаева. Я прихожу в зал, чтобы усердно тренироваться. Если однажды он вдруг побьет меня в зале — нет проблем, если я побью его — нет проблем.

Он называет меня толстым братом. Плевать я хотел на эти шутки. Я хочу провести хорошо время, найти новых друзей и много работать, чтобы стать чемпионом. Уверен, Хамзат станет чемпионом, потому что он феноменальный спортсмен. Он вдохновляет меня, потому что я сейчас немного на спаде.

Хочу быть скромным, учиться и получить все, что можно получить от этого лагеря. Если Хамзат говорит, что сейчас покажет мне что-то, я говорю: «Показывай больше». Я не эгоистичен, а хочу стать лучше как спортсмен и как человек.

Когда я тренировался с Чимаевым, посмотрел на его настрой, это напомнило мне меня прежнего. Когда я ходил и считал себя неприкасаемым, думал, что я величайший и сильнейший. Но когда начинаешь проигрывать, начинаешь сомневаться в себе, и тогда надо иметь такого парня рядом, чтобы посмотреть на него и снова сказать себе : «Я, мать твою, величайший». Он монстр. Мы оба монстра, теперь мы вместе», – сказал Тилл.

Биспинг – о Чимаеве: «Про него говорят: это – ###### [кошмар], он настоящая угроза! Я слышу о Хамзате ужасающие вещи»

Хамзат Чимаев: «Я твой король, UFC!»