Адесанья про Чимаева: «Он лает в никуда. С кем он дрался в среднем весе?»

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Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья ответил на вызов шведского полусредневеса Хамзата Чимаева.

«Я не воспринимаю это всерьез. Я однозначно хотел бы с ним подраться, если он продолжит делать то, что делает. Он привлекает много внимания.

Но сначала пусть покажет мне что-то. В своем последнем бою он кое-что доказал, и я не буду отнимать у него этого. Мне это действительно понравилось. Я был впечатлен и обратил на него внимание.

Но в данный момент он все равно лает в никуда. С кем он дрался в среднем весе?» – сказал Адесанья.

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