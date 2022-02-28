Адесанья про Чимаева: «Он лает в никуда. С кем он дрался в среднем весе?»

Чемпион UFC в среднем весе ответил на вызов шведского полусредневеса .

«Я не воспринимаю это всерьез. Я однозначно хотел бы с ним подраться, если он продолжит делать то, что делает. Он привлекает много внимания.

Но сначала пусть покажет мне что-то. В своем последнем бою он кое-что доказал, и я не буду отнимать у него этого. Мне это действительно понравилось. Я был впечатлен и обратил на него внимание.

Но в данный момент он все равно лает в никуда. С кем он дрался в среднем весе?» – сказал Адесанья.

Рафаэль Физиев: «Потренировавшись с Чимаевым, я понимаю, почему весь мир говорит о нем»

Гилберт Бернс: «Я хочу драться за титул. Мой бой с Чимаевым – за статус главного претендента»