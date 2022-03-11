Экс-судья UFC: «Мне очень жаль, но Колби Ковингтон никогда не станет захватывающим бойцом»

Бывший рефери UFC Джон Маккарти раскритиковал бойцовский стиль , отметив при этом высокий уровень американского спортсмена.

«Мне очень жаль, но Колби никогда не станет захватывающим бойцом. Он просто не цепляет, не возбуждает, если так можно сказать.

Ковингтон хороший боец, я ничего не хочу отнимать у Колби, но у него нет силы в ударах. Ты смотришь, как он наносит удары и понимаешь, что у них нет мощи», – сказал Маккарти.

Гилберт Бернс – о победе Колби над Масвидалем: «Я не впечатлен, хоть это было хорошее выступление»

Ковингтон – фаворит бой с Порье по мнению букмекеров