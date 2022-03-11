Экс-судья UFC: «Мне очень жаль, но Колби Ковингтон никогда не станет захватывающим бойцом»

Теги UFC Джон Маккарти полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Бокс/MMA/UFC

Бывший рефери UFC Джон Маккарти раскритиковал бойцовский стиль Колби Ковингтона, отметив при этом высокий уровень американского спортсмена.

«Мне очень жаль, но Колби никогда не станет захватывающим бойцом. Он просто не цепляет, не возбуждает, если так можно сказать.

Ковингтон хороший боец, я ничего не хочу отнимать у Колби, но у него нет силы в ударах. Ты смотришь, как он наносит удары и понимаешь, что у них нет мощи», – сказал Маккарти.

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