Колби – Масвидалю: «Теперь я – король Майами, Хорхе должен покинуть город»

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон призвал своего предыдущего оппонента уехать из Майами после сокрушительного поражения от «Хаоса» на UFC 272.

«Теперь я король Майами. Хорхе должен покинуть город, потому что он недостаточно большой для нас двоих.

Приведите мне еще какого-то парня из Американской мусорной команды. Им нужно продолжать присылать мне парней, но не ждите, что они вернуться целыми и невредимыми.

Я готов сразиться с двумя такими бойцами как Хорхе за одну ночь. В этом бою определился король Майами», – сказал Ковингтон.

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