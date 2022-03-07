Масвидаль – о планах на будущее: «Мне нужно прочистить мозги. Проиграть такому мусору – полный отстой»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Хорхе Масвидаль, полусредневес UFC, рассказал, чем займется после сокрушительного поражения от Колби Ковингтона.

«Единственное, что сейчас имеет смысл – вернуться в спортзал и войти в колею. Набрать отличную форму, осмотреться вокруг, и через три-четыре месяца решить, кто будет следующим.

А сейчас мне нужно просто прочистить себе мозги. Не то чтобы это меня травмировало, но проиграть такому панку, это конечно полный отстой», – признался Хорхе.

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