Тайсон Фьюри: «После боя с Уайтом я уйду на пенсию»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что завершит карьеру после боя с Диллианом Уайтом.
«Это будет заключительный бой в моей карьере, после него я уйду на пенсию. 150 миллионов долларов в банке. Я куплю себе огромную яхту за границей.
Я уйду на пенсию. Этой мой последний бой, и на этом все», – сказал Фьюри.
Бой Фьюри и Уайта запланирован 23 апреля в Лондоне.
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