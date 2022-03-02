Тайсон Фьюри: «После боя с Уайтом я уйду на пенсию»

Чемпион WBC в тяжелом весе заявил, что завершит карьеру после боя с .

«Это будет заключительный бой в моей карьере, после него я уйду на пенсию. 150 миллионов долларов в банке. Я куплю себе огромную яхту за границей.

Я уйду на пенсию. Этой мой последний бой, и на этом все», – сказал Фьюри.

Бой Фьюри и Уайта запланирован 23 апреля в Лондоне.

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