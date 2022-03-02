Тайсон Фьюри: «После боя с Уайтом я уйду на пенсию»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри Диллиан Уайт бокс Фьюри - Уайт Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что завершит карьеру после боя с Диллианом Уайтом.

«Это будет заключительный бой в моей карьере, после него я уйду на пенсию. 150 миллионов долларов в банке. Я куплю себе огромную яхту за границей.

Я уйду на пенсию. Этой мой последний бой, и на этом все», – сказал Фьюри.

Бой Фьюри и Уайта запланирован 23 апреля в Лондоне.

«Я уже в его голове». Уайт не пришел на вступительную пресс-конференцию с Фьюри

Александр Усик: «Прям сейчас готов подраться с Фьюри на улице на голых кулаках»

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные