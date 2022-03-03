Отец Тайсона Фьюри: «У нас нет никакой недооценки, но Уайт не справится с нашими навыками»

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что полностью уверен в победе сына над Диллианом Уайтом.
«У нас хорошая команда, и мы не беспокоимся о поединке, но главное, Диллиан не сможет справиться с умственными навыками Тайсона.
Фьюри в ударе, мы опережаем график, и у него правильный вес. Мы будем тренироваться перед Уайтом так же, как и перед любым другим оппонентом.
Мы не будем никого недооценивать. Тайсон слишком умен, слишком ловок, и он превосходит Уайта во всем.
Не только этого джентльмена, но и любого боксера. Я не видел других тяжеловесов, которые могли бы даже приблизиться к Тайсону», – сказал Фьюри-старший.
Тайсон Фьюри: «После боя с Уайтом я уйду на пенсию»