Отец Тайсона Фьюри: «У нас нет никакой недооценки, но Уайт не справится с нашими навыками»

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по боксу в тяжелом весе , заявил, что полностью уверен в победе сына над .

«У нас хорошая команда, и мы не беспокоимся о поединке, но главное, Диллиан не сможет справиться с умственными навыками Тайсона.

Фьюри в ударе, мы опережаем график, и у него правильный вес. Мы будем тренироваться перед Уайтом так же, как и перед любым другим оппонентом.

Мы не будем никого недооценивать. Тайсон слишком умен, слишком ловок, и он превосходит Уайта во всем.

Не только этого джентльмена, но и любого боксера. Я не видел других тяжеловесов, которые могли бы даже приблизиться к Тайсону», – сказал Фьюри-старший.

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