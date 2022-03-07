Стерлинг – о годовщине победы над Яном: «Год назад я доминировал над Читером Крысой четыре раунда»

Алджамейн Стерлинг, обладатель чемпионского пояса UFC в легчайшем весе, вспомнил о поединке против , который состоялся ровно год назад.

«Год назад в этот день я вынудил Читера Крысу выбрать легкий путь после того, как доминировал над ним четыре раунда и заставил его отдать свой бумажный пояс.

Теперь через пять недель я подарю ему реванш, которого он не заслуживает, и сделаю счет 2-0. 9 апреля ты никуда не убежишь! Теперь я тебя поймал!» – написал Стерлинг в Инстаграме.

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