Этони Смит: «На месте Веласкеса я бы поступил так же»

Полутяжеловес UFC Энтони Смит прокомментировал ситуацию с экс-чемпионом , которому грозит пожизненное заключение за нападение на предполагаемого педофила.

«В этой ситуации лучше высказываться осторожно, потому что я не хочу, чтобы люди подумали, что я поддерживаю линчевание.

Не говорю, что я поддерживаю тех, кто берет правосудие в свои руки, но могу гарантировать, что, окажись я на месте Кейна, я бы поступил так же. Люди, которые вытворяют такое, не должны жить среди нас.

Грабители, воры и многие другие преступники могут получить второй шанс и изменить свою жизнь, но только не педофилы. Как отец, я не могу представить, насколько беспомощным себя чувствовал Веласкес, зная, что каждый день водил своего ребенка в место, где это происходило.

Мне очень жаль Веласкеса и всю его семью. Даже не могу выразить это словами. В каком же гребаном мире мы живем, если этот парень ходит по улицам, а Кейн — нет.

Не говорю, что его должны выпустить, но он попал в такую ситуацию, в которой я, окажись на его месте, тоже угодил бы за решетку», – сказал Смит.

Кейну Веласкесу отказано в освобождении под залог

Джо Роган поддержал Веласкеса, выстрелившего в педофила: «Можно только представить чертову ярость, которая переполняла его разум»