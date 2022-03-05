Усман – о возможном бое с Махачевым: «Сначала ему нужно завоевать пояс в легком весе»

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман отреагировал на слова Ислама Махачева, желающего стать чемпионом в 70 и 77 килограммах.

«Сначала Исламу Махачеву нужно завоевать пояс в легком дивизионе. Сейчас Джастин Гейджи – следующий претендент, и он далеко не слабак, мы все это знаем.

Но если Ислам станет чемпионом, когда я еще буду биться, то я люблю соревноваться. Поэтому я хочу биться с Канело. Я люблю вызовы», – признался Усман.

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