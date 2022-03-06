Камару Усман – Махачеву: «Если у тебя будет пояс, мы можем подраться»

Чемпион UFC Камару Усман предложил бой россиянину .

«Мы с тобой можем продать много платных трансляций. Если у тебя будет пояс, мы можем подраться», – сказал Усман.

«Ты спустишься в легкий вес?» – спросил Махачев..

«Ну уж нет. Ты же средневес. Вы видите, какой он большой? Он выше меня. Крупный парень», – ответил Усман.

Усман – о возможном бое с Махачевым: «Сначала ему нужно завоевать пояс в легком весе»

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