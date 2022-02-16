Бой Вадим Немков – Кори Андерсон состоится 15 апреля на Bellator 277

Стала известна дата титульного поединка Bellator в полутяжелом весе в рамках финала Гран-при.
Вадим Немков 15 апреля на Bellator 277 в Сан-Хосе проведет защиту пояса в бою с Кори Андерсоном.
Поединок станет со-главным событием турнира. В главном поединке вечера подерутся чемпион полулегкого веса Эй Джей Макки и Патрисио Фрейре.
В полуфинале Гран-при Bellator Немков победил кимурой Джулиуса Энгликаса, а Андерсон нокаутировал Райана Бейдера в первом раунде.
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