Алджамейн Стерлинг: «Думаю, что Хабиб был чист. Он придерживался правил»

Чемпион UFC в легчайшем весе ответил на вопрос подписчика, который спросил его про употребление допинга .

«Думаю, что Хабиб был чист. Лично я считаю, что он придерживался правил», – написал Стерлинг.

Ранее американец обвинил будущего соперника в употреблении стероидов. Реванш Стерлинга и россиянина состоится 9 апреля на UFC 273.

Стерлинг про допинг Яна и Камилы Валиевой: «Если вы воспринимаете мое заявление, как оскорбление всей России, то это на вашей совести»

Валиеву высмеял чемпион UFC – тот, которого Ян вырубил коленом. Американец уверен, что вся Россия на допинге