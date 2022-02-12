Алджамейн Стерлинг: «Думаю, что Хабиб был чист. Он придерживался правил»

Теги легчайший вес допинг UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Петр Ян Алджамейн Стерлинг UFC 273 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг ответил на вопрос подписчика, который спросил его про употребление допинга Хабибом Нурмагомедовым.

«Думаю, что Хабиб был чист. Лично я считаю, что он придерживался правил», – написал Стерлинг.

Ранее американец обвинил будущего соперника Петра Яна в употреблении стероидов. Реванш Стерлинга и россиянина состоится 9 апреля на UFC 273.

Стерлинг про допинг Яна и Камилы Валиевой: «Если вы воспринимаете мое заявление, как оскорбление всей России, то это на вашей совести»

Валиеву высмеял чемпион UFC – тот, которого Ян вырубил коленом. Американец уверен, что вся Россия на допинге

 

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