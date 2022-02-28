Александр Волков: «Если вся Россия будет за меня болеть, буду делать все, чтобы завоевать пояс UFC»

Тяжеловес UFC Александр Волков поделился ожиданиями от боя с Томом Аспиналлом.

«Аспиналл — хороший соперник. Бой со мной, наверное, будет самым серьезным в его карьере. Тут, конечно, опыт будет на моей стороне.

На его стороне молодость и уверенность в себе. Вижу свое преимущество в ударной технике. Как вы видели, он часто заканчивает бои досрочно. Думаю, со мной ему придется находиться в октагоне подольше. В боях на длинную дистанцию преимущества у меня больше.

Конечно, самая главная цель после подписания контракта с UFC — чемпионский пояс. Я для этого делаю все, все на это нацелено. К сожалению, не все зависит от меня.

Ощущение того, что я могу конкурировать за чемпионский пояс, меня не покидает. Даже если сравнить бой Гана и Нганну — Ган выиграл первые раунды уверенно, тем не менее в моем поединке с Ганом первые два раунда выиграл я.

Все очень тонко. Я уверен, что при должной подготовке все может быть. Если вся Россия будет за меня болеть, буду делать все, чтобы завоевать пояс», – сказал Волков.

Бой Волкова и Аспиналла 19 марта возглавит турнир UFC Fight Night в Лондоне.

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