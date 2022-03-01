Уайт про судьбу российских бойцов в UFC: «Пытаемся сохранить поединки. Шоу должно продолжаться»

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о судьбе российских бойцов в промоушене.

Ранее сообщалось, что у могут возникнуть проблемы со въездом в Великобритании на бой с Томом Аспиналлом, который запланирован 19 марта в Лондоне.

«Мы работаем над этим круглосуточно. Пытаемся сохранить эти поединки, но у нас всегда что-то происходит. Мы прошли через ковид, а теперь это.

То, что сейчас происходит, имеет второстепенное значение, а все профессиональные и личные трудности отходят на второй план.

Вы знаете меня — шоу должно продолжаться и я делаю свое дело», – сказал Уайт.

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