Александр Волков: «UFC делает огромную работу, чтобы сохранить мой бой»

Тяжеловес UFC Александр Волков рассказал, почему не уехал из России для подготовки к бою с Томом Аспиналлом, несмотря на такое предложение со стороны UFC.

«От UFC приходил запрос о выезде из России заранее, за три недели до боя. Но надо напомнить, что меньше месяца назад я переболел коронавирусом и только начал набирать форму, а в чужом городе без спарринг-партнеров и необходимых условий, без полноценной команды очень сложно надеяться на полноценную подготовку.

Прямо сейчас я следую первоначальному плану, потому что это единственный способ пройти полноценный лагерь и прийти в оптимальную форму после болезни.

UFC делает огромную работу, чтобы сохранить этот турнир. Наша команда способствует этому насколько возможно в сложившейся ситуации», – заявил Волков.

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