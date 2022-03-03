Усман – о трилогии с Колби: «Если он продолжит уничтожать всех вокруг, то наш бой возможен»

Чемпион UFC в полусреднем весе заявил, что готов подраться с Колби Ковингтоном в третий раз.

Ближайшим соперником нигерийского бойца должен стать англичанин . Поединок между ними может состояться в середине лета 2022 года.

«Он все еще здесь. Он все еще удерживает первое место в рейтинге. Все дороги ведут к нему, любой новичок, который приближается к титулу, должен пройти через Ковингтона.

Может быть, третий бой в будущем возможен. Если он продолжит уничтожать всех этих парней, тогда возможно трилогия в будущем», – сказал Усман.

Напомним, что ранее Ковингтон и Усман дважды встречались в октагоне. Оба раза сильнее был нигериец, одержавший победы техническим нокаутом и единогласным решением судей.

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