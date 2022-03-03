Усман – о будущем Масвидаля: «Он в том положении, когда может выбирать себе бои»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Хорхе Масвидаль Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался о своем бывшем оппоненте Хорхе Масвидале.

По мнению нигерийца, отсутствие титула не мешает Хорхе получать денежные поединки.

«Он в том положении, когда может выбирать определенные бои, которые его интересуют.

Я ненавижу быть тщеславным, но ты не получишь пояс, когда чемпион все еще на вершине.

Поэтому я думаю, что выбирать бои, которые, вероятно, будут выгодны для него в финансовом плане, – это хорошо для Хорхе», – считает Камару.

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