Усман – о будущем Масвидаля: «Он в том положении, когда может выбирать себе бои»

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался о своем бывшем оппоненте Хорхе Масвидале.
По мнению нигерийца, отсутствие титула не мешает Хорхе получать денежные поединки.
«Он в том положении, когда может выбирать определенные бои, которые его интересуют.
Я ненавижу быть тщеславным, но ты не получишь пояс, когда чемпион все еще на вершине.
Поэтому я думаю, что выбирать бои, которые, вероятно, будут выгодны для него в финансовом плане, – это хорошо для Хорхе», – считает Камару.
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