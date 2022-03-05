Дариуш – о желании Уайта устроить бой с Махачевым: «Слава Богу, наш поединок могут перенести»

Топовый легковес UFC Бенеил Дариуш прокомментировал слова Дэйны Уайта, заявившего ранее о намерении устроить бой между американцем и .

«Я тоже очень хочу увидеть этот бой. Я был так взволнован. Я такой: «Да! Слава Богу, наш поединок могут перенести. Я имею в виду, что мне жаль Ислама.

Я уверен, что он не очень доволен ситуацией, но для меня это идеальная ситуация, когда я получаю этот бой.

Я бы хотел провести в тренировочном лагере еще 10 недель, если это возможно. Но если он будет короче, значит, он будет короче.

Но 10 недель было бы идеально. Июнь, июль – это хорошие даты. Посмотрим», – сказал Дариуш.

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