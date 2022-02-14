Бивол – о бое с Канело: «Команде Сауля сделано предложение, мы ждем их решения»

Российский боксер-полутяжеловес, обладатель титула WBA Super, рассказал о ходе переговоров с командой Канело Альвареса о проведении поединка.

По словам Дмитрия, сторона мексиканского боксера получило предложение.

«Пока что мы ждем решения, как там команда решит. Им сделано предложение, а мы-то что?

Мы согласны. Это у них планов много всяких, они смотрят, в какую сторону двигаться. Пока ждем от него. Если не Сауль Альварес, то будут другие варианты», – сказал Бивол.

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