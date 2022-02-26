Официально: Канело подерется с Дмитрием Биволом 7 мая за титул в полутяжелом весе

Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес объявил, что 7 мая проведет поединок за титул в полутяжелом весе против россиянина .

«Это случилось! Я буду драться 7 мая против Дмитрия Бивола за титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.

Мы подтвердим место проведения в ближайшее время», – написал мексиканец в Инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Saul Alvarez (@canelo)

Бивол – о бое с Канело: «Команде Сауля сделано предложение, мы ждем их решения»

Эдди Хирн: «Канело может подраться с Биволом, а потом выйти на ринг с победителем боя Смит – Бетербиев»