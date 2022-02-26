Официально: Канело подерется с Дмитрием Биволом 7 мая за титул в полутяжелом весе

Теги полутяжелый вес Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес объявил, что 7 мая проведет поединок за титул в полутяжелом весе против россиянина Дмитрия Бивола.

«Это случилось! Я буду драться 7 мая против Дмитрия Бивола за титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.

Мы подтвердим место проведения в ближайшее время», – написал мексиканец в Инстаграме.

 
 
 
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Публикация от Saul Alvarez (@canelo)

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