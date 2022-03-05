Вячеслав Дацик заявил, что собирается сделать операцию: «Лечим старую травму»

Российский боец ММА Вячеслав Дацик обратился к подписчикам в Инстаграме, показав видео из кабинета врача.
По признанию спортсмена, он намерен обратиться к услугам хирургов.
«Лечим старую травму. Буду делать операцию. Но перед этим порадую вас несколькими боями», – подписал запись Дацик.
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