Вячеслав Дацик заявил, что собирается сделать операцию: «Лечим старую травму»

Российский боец ММА Вячеслав Дацик обратился к подписчикам в Инстаграме, показав видео из кабинета врача.

По признанию спортсмена, он намерен обратиться к услугам хирургов.

«Лечим старую травму. Буду делать операцию. Но перед этим порадую вас несколькими боями», – подписал запись Дацик.

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