Колби – о Чимаеве: «Люблю крушить поезда хайпа. Камшот, поднимись наверх, и мы сможем поговорить»

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон вновь резко высказался о .

Американец допустил возможность встречи со шведом чеченского происхождения в октагоне, если Хамзат одержит несколько побед над именитыми бойцами.

«Поднимись наверх, и никаких проблем, я сразу же вышвырну тебя обратно. Мне нравится уничтожать поезда хайпа, я собираюсь уничтожить один поезд хайпа в эти выходные в лице Масвидаля, он никогда больше не будет прежним.

Камшот, поднимись наверх, выиграй несколько больших грозных боев, и мы сможем поговорить. Но до тех пор перестаньте раскручивать этого парня», – сказал Колби.

Масвидаль – о Колби: «Этот чувак – необразованный болван, он даже считать не умеет»

Колби – о дочери Порье: «У нее по какой-то причине ирландский акцент. Конор – ее папочка»