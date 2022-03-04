Масвидаль – о Колби: «Этот чувак – необразованный болван, он даже считать не умеет»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль UFC 272 Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль резко высказался о своем оппоненте Колби Ковингтоне в ходе предматчевой пресс-конференции.

«Этот чувак – необразованный болван. Он даже школу не окончил. Он пытается считать какие-то проценты. Колби, ты же считать не умеешь.

Я должен вырубить Колби, чтобы он опять вернулся в казино, в игорные дома», – заявил Масвидаль.

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