Масвидаль – о Колби: «Этот чувак – необразованный болван, он даже считать не умеет»

Топовый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль резко высказался о своем оппоненте в ходе предматчевой пресс-конференции.

«Этот чувак – необразованный болван. Он даже школу не окончил. Он пытается считать какие-то проценты. Колби, ты же считать не умеешь.

Я должен вырубить Колби, чтобы он опять вернулся в казино, в игорные дома», – заявил Масвидаль.

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