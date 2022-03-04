Масвидаль объяснил, почему не защищает пояс BMF в бою с Колби: «Чтобы за него биться, нужно быть жестким ублюдком»

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль назвал причину, по которой не ставит на кон пояс BMF [Главный засранец в игре] перед поединком с .

Масвидаль заявил, что не делает этого из-за человеческих качеств своего соперника.

«Он хочет мой пояс BMF? Чтобы его получить, ты должен быть жестким ублюдком в октагоне.

А не сволочью, которая задевает детей своих оппонентов и всё такое», – сказал Хорхе.

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