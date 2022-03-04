Владелец ATT: «Лучшим результатом боя Масвидаля и Колби будет повторение поединка Хорхе с Аскреном»

Дэн Ламберт, владелец зала American Top Team, поделился ожиданиями от поединка между и .

«Лучшим результатом для нас будет повторение боя Масвидаль – Аскрен. Это вполне удовлетворит многих людей в нашем зале.

Все же Ковингтон – это совсем другой уровень. Помимо Усмана, Колби будет фаворитом перед поединком с любым соперником.

Так что да, наверное, нереально ожидать такого короткого боя, но также не стоит надеяться, что Ковингтон будет доминировать над Масвидалем», – сказал Ламберт.

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