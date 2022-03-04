Колби – о дочери Порье: «У нее по какой-то причине ирландский акцент. Конор – ее папочка»

Полусредневес UFC Колби Ковингтон в очередной раз задел семью . Напомним, что ранее спортсмены тренировались в American Top Team, однако после ухода «Хаоса» из зала между ними началась вражда.

«Ты [Масвидаль] все еще дружишь с Дастином Порье? Еще не предал его, как ты поступаешь со всеми?

У дочки Дастина по какой-то причине ирландский акцент. Надеюсь, Порье не вздумает сделать тест на отцовство. Да-да, Конор ее папочка», – сказал Колби.

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