Колби – о дочери Порье: «У нее по какой-то причине ирландский акцент. Конор – ее папочка»

Теги UFC Дастин Порье Конор Макгрегор Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Полусредневес UFC Колби Ковингтон в очередной раз задел семью Дастина Порье. Напомним, что ранее спортсмены тренировались в American Top Team, однако после ухода «Хаоса» из зала между ними началась вражда.

«Ты [Масвидаль] все еще дружишь с Дастином Порье? Еще не предал его, как ты поступаешь со всеми?

У дочки Дастина по какой-то причине ирландский акцент. Надеюсь, Порье не вздумает сделать тест на отцовство. Да-да, Конор ее папочка», – сказал Колби.

Ковингтон и Масвидаль провели битву взглядов перед боем на UFC 272

Хорхе Масвидаль: «8 месяцев назад Колби говорил, что я его лучший друг»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные